Genova, scatta l'operazione pulizia nei municipi. "Educhiamo i cittadini al rispetto degli spazi pubblici"

Ogni tre mesi un maxi intervento per ripulire le piazze di Genova e dargli un nuovo aspetto. Questo lunedì il primo test con gli operai comunali, quelli Amiu e Aster impegnati in un'operazione di impatto su alcune piazze segnalate da ogni municipio. C'è chi taglia i rami delle piante cresciute a dismisura, c'è chi spazza con i mezzi meccanici la strada e le ripulisce e chi riasfalta dove necessario. La "giornata della cura" organizzata dal Comune di Genova insieme ad Aster e Amiu punta a restituire, pulite e ordinate, ai cittadini le aree oggetto dell'intervento.

Nessun costo in più a bilancio spiega la sindaca di Genova Silvia Salis intervenuta durante i lavori ai Giardini Caduti dei Lager Nazisti, tra la Stazione Marittima e piazza Fanti d'Italia. Ogni tre mesi l'operazione verrà ripetuta in una piazza indicata dai presidenti di municipio in base alle segnalazioni dei proprio territori. I primi interventi hanno riguardato, oltre ai Giardini Caduti dei Lager Nazisti, anche piazza Giusti a San Fruttuoso, i Giardini Melis a Cornigliano e molte altre.

Una volta effettuato l'intervento d'impatto poi la sfida sarà quella di tenere pulita nel tempo l'area. E per questo, sottolinea il Comune, saranno fondamentali i cittadini. "Dobbiamo educare i cittadini a un maggior rispetto dei luoghi pubblici - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova Massimo Ferrante - è chiaro che il rispetto manca quando il cittadini vede un luogo pubblico poco curato, è la teoria degli specchi rotti. Siamo sicuri che con il tempo una grande porzione di cittadini si abitueranno a vivere in un posto pulito e curato e anche i comportamenti dei cittadini miglioreranno. Poi è chiaro che non basta pulire una volta ma bisogna tornare nuovamente".