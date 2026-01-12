Cronaca

La festa dello sport con il "Teatro dei campioni" - il video integrale

di a.d.

L'evento di chiusura dell'anno europeo dello sport,  al teatro Carlo Felice è andato in scena il ‘Teatro dei campioni’, seguito in diretta da Primocanale.

