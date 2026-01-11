Il tramonto da Genova con vista sulla Corsica e l'isola di Capraia

Spettacolare tramonto su Genova con sullo sfondo da Terrazza Colombo la vista sulla Corsica e l'Isola di Capraia. Uno spettacolo visibile da più punti di Genova, possibile grazie alle adatta condizioni meterologiche e alla giornata con un cielo particolarmente terso. Quelle visibili sono le montagne centrali della Corsica, alte fino a 2.400 metri, delle quali dalla Liguria si possono vedere gli ultimi 800 metri circa.

L'isola francese è infatti visibile dalla Liguria grazie al cosiddetto "effetto Morgana" con le montagne corse che appaiono distorte e "sospese" sopra l'orizzonte, visibili in condizioni atmosferiche particolari (quando è presente aria fredda vicino al suolo e aria calda sopra) e alta visibilità, specialmente in inverno o al mattino/sera, grazie alla rifrazione della luce.