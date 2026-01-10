Papa ai giovani: "La vita è preziosa, tristezza per le vittime di Crans-Montana"

Il Papa incontra i giovani fedeli

Il Papa sta incontrando i giovani della diocesi di Roma. Nel suo saluto introduttivo il cardinale vicario Baldo Reina ha voluto ricordare innanzitutto le vittime di Crans-Montana: "Avevano la loro età", ha detto indicando i tanti ragazzi nell'Aula Paolo VI, "non li dimentichiamo".

Reina ha ricordato che i giovani di Roma "in occasione del Giubileo hanno manifestato una grandissima disponibilità all'accoglienza. È bello incontrarsi oggi. Siamo qui ma non vogliamo dimenticare i tanti ragazzi che vivono una situazione di sofferenza, ragazzi che hanno imboccato strade sbagliate, mi riferisco a tante situazioni di dipendenza, sofferenze fisiche e spirituali".

Il cordoglio del pontefice per le vittime di Crans-Montana

Il Papa, prima di cominciare il discorso ai giovani della diocesi di Roma, ha parlato della "tristezza che tutti abbiamo vissuto per quei ragazzi di Crans-Montana che hanno perso la vita". "La vita è così preziosa e non possiamo dimenticare coloro che soffrono". Ora "le famiglie devono cercare di superare quel dolore" ed "è importante la nostra preghiera".