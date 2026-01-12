Da Gattorna al Congo: a 'People' martedì i giovani volontari che smentiscono gli stereotipi

Nella foto un momento di attività con i bambini dei volontari di Artigiani della pace

La generazione Z non è solo la generazione "pigra" dei social, come spesso viene dipinta. Lo dimostra la prima puntata del 2026 di 'People - Cambia il tuo punto di vista', in onda martedì 13 gennaio alle 21 su Primocanale, on demand su primocanale.it e sul canale YouTube di Primocanale. Una serata dedicata ai ragazzi che fanno del volontariato una missione quotidiana, sfidando pregiudizi con azioni concrete che cambiano il mondo, partendo da gesti semplici ma potenti.

Dal volontariato in ospedale a quello in Congo, dall'attenzione all'ambiente al soccorso dei poveri e alle missioni in Cisgiordania: luoghi e motivazioni diverse, ma un'unica certezza per tutti, "riceviamo molto più di quello che diamo".

Croce Rossa di Gattorna

Giulia racconterà la sua esperienza come milite della Croce Rossa Italiana, Comitato di Gattorna: servizi di assistenza sociale, emergenze e interventi sanitari.

Luci sul Kivu

Eleonora, rientrata dall'Africa, presenterà 'Luci sul Kivu', realtà genovese legata alla rete Insieme per la pace in Congo. L'associazione sostiene progetti nel Kivu, come microcredito per donne a Kamanyola, animatori nei campi sfollati di Goma e scuole a Bukavu. Giovani volontari partecipano a viaggi annuali per monitorare e rafforzare queste iniziative contro il "genocidio economico".

Artigiani della pace in Cisgiordania

Filippo condivideeà l'esperienza di 'Artigiani della pace' un progetto nato dalla collaborazione tra l'associazione 'Percorsi di Vita' e la pastorale giovanile dei gesuiti con campi di volontariato in Cisgiordania con varie realtà nei territori occupati.

Radio fra le Note al Gaslini

Elena, da anni volontaria al Gaslini di Genova con 'Radio fra le Note', nata da un'idea di don Roberto Fiscer, conduce una trasmissione radiofonica il sabato. I giovani volontari trasformano le corsie in spazi di ascolto, rendendo i piccoli pazienti protagonisti.

Young Caritas

Joy illustrerà le attività di 'Young Caritas Genova': preparazione e distribuzione settimanale di pasti alle persone in strada, oltre a percorsi di solidarietà che si estendono dall'Italia all'estero.

Plastic Free

Ivan spiegherà le iniziative di 'Plastic Free': giornate di pulizia ambientale per rimuovere plastica e rifiuti da spiagge, aree verdi e quartieri di Genova, con sensibilizzazione di cittadini e scuole contro l'inquinamento da plastica monouso.