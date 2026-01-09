Riomaggiore, la fiamma olimpica attraversa la via dell'Amore: "Evento storico"

× Il tuo browser è obsoleto.

Storico passaggio della fiamma olimpica sulla rinnovata via dell'Amore di Riomaggiore, dove le istituzioni locali la fiaccola sul suggestivo scorcio a mare tra i più amati del mondo.

"Abbiamo voluto invitare tutta la comunità, i ragazzi delle scuole, per festeggiare con noi questo che è un avvenimento storico. La Fiamma Olimpica oggi diventa ancora di più simbolo di unione, di comunità e anche di apertura verso il mondo. Quindi tutti i valori che noi sentiamo nostri e che oggi vengono ancora una volta celebrati." - afferma la sindaca di Riomaggiore Federica Pecunia

"In questo contesto, quello delle Cinque Terre, che è uno dei nostri sentieri del Parco Nazionale, che congiunge due borghi. E a scanso dei campanilismi che esistono fra Riomaggiore e Manarola, i sentieri di Cinque Terre uniscono, portano le persone, hanno unito i territori." - aggiunge il presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre Lorenzo Viviani