Manutenzione del verde a Genova, botta e risposta Salis-minoranza sulle risorse ad Aster

Il crollo della palma avvenuto domenica 4 gennaio a Nervi riaccende l'attenzione sul tema manutenzione del verde in città a Genova. Il Comune ha annunciato una taske force per portare avanti più rapidamente il monitoraggio di palme, alberi e altri arbusti presenti in città. Ancora vivo il ricordo della morte Francesca Testino, uccisa dal crollo di una palma in piazza Paolo da Novi lo scorso 12 marzo, per la tragedia avvenuta in centro si aspetta ancora l'esito della relazione tecnica effettuata dai periti nominati dalla procura e dalla difesa.

Il Comune avvia la taske force: "Velocizziamo i controlli"

Nel mentre in città si accende la discussione politica attorno alle risorse e alle manutenzioni da effettuare. La sindaca di Genova Silvia Salis è pronta a far partire insieme ad Aster la taske force dedicata. "In questi anni sono state date veramente poche risorse ad Aster - ha spiegato Salis - ho parlato proprio ieri coi vertici di Aster che stanno già facendo un monitoraggio. Già prima stavano facendo una catalogazione della situazione del verde e ora ho detto loro che bisogna accelerare, per questo abbiamo aperto questa task force che andrà avanti nei prossimi mesi, porterà a una catalogazione molto precisa e poi una sostituzione laddove necessario, perché tante volte dall'esterno le piante sembrano in un buono stato di salute, poi all'interno invece risulta non essere così. Per questo serve un lavoro molto accurato. Parliamo di un verde che è stato per anni trascurato e le grandi potenzialità che ha Aster invece vanno sostenute anche economicamente. Diciamo che in campagna elettorale ovviamente ogni cosa veniva usata dalla destra per far vedere che loro facevano tutto, in realtà hanno fatto ben poco e siamo ripartiti dall'inizio con Aster, con l'assessore Ferrante, con i vertici di Aster, per fare dei controlli più accurati su una situazione che, vi dico, abbiamo trovato veramente con poche risorse" ha concluso la sindaca.

L'opposizione replica alla sindaca Salis

Immediata la replica da parte dell'opposizione. "Con l’inizio del nuovo anno, il metodo dell’attuale amministrazione comunale appare ormai consolidato: di fronte a ogni criticità, la responsabilità viene sistematicamente attribuita alle giunte precedenti, mentre continuano a mancare scelte concrete e atti conseguenti - commenta Pietro Piciocchi, capigruppo di Vince Genova in Consiglio Comunale -. La recente caduta di una palma ai Parchi di Nervi è stata immediatamente imputata, dalla sindaca Silva Salis, a presunti mancati investimenti del centrodestra in Aster. A ciò si aggiunge l’annuncio di una nuova “task force” per i controlli sul verde, che in realtà esiste e opera già da tempo. È utile ricordare alcuni fatti oggettivi. Dopo la tragica morte causata dal crollo della palma in piazza Paolo da Novi, la precedente amministrazione, a differenza di quella attuale, stanziò immediatamente un milione di euro aggiuntivo per raddoppiare i controlli sulle alberature cittadine. La prima domanda che poniamo è, dunque, se queste risorse sono confermate anche per il nuovo anno? Nel bilancio appena approvato non ci sono. Fu inoltre la passata giunta ad avere avviato il censimento sistematico del patrimonio arboreo, accompagnandolo con investimenti specifici e risorse umane dedicate".

“Nella fretta di trovare un pretesto per attaccare il centrodestra e provando ad erigersi a salvatrice della patria annunciando l’avvio dei lavori di una task force dedicata al verde cittadino deve però essersi dimenticata come, insieme alla giunta ed alla maggioranza, abbia per ben due volte respinto, tra le altre, la proposta di Fratelli d’Italia di calendarizzare una commissione, a cadenza mensile, sul piano del verde con l’obiettivo di poter avere un monitoraggio costante sullo stato di salute del verde pubblico. Un no perentorio arrivato sia durante la presentazione delle linee programmatiche sia durante la recente approvazione del bilancio. Vorremmo inoltre ricordare al Sindaco che fu proprio la precedente amministrazione ad aver dato il via al censimento del verde e stanziato risorse per la sua manutenzione ma questo Salis nella sua narrazione ha preferito ometterlo” così i consiglieri di Fratelli d'Italia Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca, Valeriano Vacalebre.

I consiglieri comunali della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua intervengono sulla gestione del verde pubblico e sul bilancio approvato dalla giunta Salis. "La sindaco Salis continua a distribuire accuse e offese a chi l’ha preceduta, ma quando si passa dai proclami ai numeri la realtà è ben diversa e impietosa: nessuna risorsa aggiuntiva rispetto al passato e nessuna scelta concreta nel suo primo bilancio, tanto idolatrato dalla sinistra. È opportuno ricordare che, dopo la tragedia di piazza Paolo da Novi, il centrodestra stanziò un milione di euro in più per rafforzare i controlli sulle alberature. Oggi, a sette mesi dall’insediamento della nuova giunta, quel milione non è stato confermato: nel bilancio appena approvato Aster riceve infatti le stesse risorse ordinarie garantite dal centrodestra, senza l’aggiunta dell’extraplafond straordinario voluto e stanziato proprio dalla precedente amministrazione di centrodestra. Parlare di nuove task force è pura propaganda, visto che esistono già – proseguono Bordilli e Bevilacqua –. È necessario passare dalle parole ai fatti e assumersi pienamente le responsabilità di governo, anche perché questa giunta non si è insediata ieri".