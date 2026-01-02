Epifania a Genova, le befane atterrano al Winter Park con un carico di dolci

Martedì alle 15 a Ponte Parodi arrivano le Befane, che girano tra le giostre per regalare doni e caramelle a genitori e figli. Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica , dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì a martedì vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757 Atmosfera di festa e allegria, per iniziare al meglio il 2026.alle 15 a Ponte Parodi arrivano le Befane, che girano tra le giostre per regalare doni e caramelle a genitori e figli. Il Winter Park Genova è aperto afino a domenica , dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì a martedì vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino

Winter Park aperto fino al 18 gennaio

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il Winter Park Genova torna in città fino a domenica portando con sé diverse novità, a partire dall’introduzione di una nuova attrazione di pura adrenalina. "Abbiamo lavorato molto per rendere questa edizione ancor più ricca delle precedenti – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e, per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni è presente il "Nitro", una piattaforma rotante a 360 gradi molto apprezzata dai più temerari. Tra le altre novità, il calendario di eventi ha più iniziative rivolte alle famiglie, oltre a includere un evento nato vent’anni fa a cui teniamo molto: la mattinata dedicata alle persone con disabilità".