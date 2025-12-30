Da Bonassola al Texas, lo chef dei vip sbarca ad Austin con pesto e focaccia

Da lavapiatti a chef delle star, con vip diventati habitué dei sui locali a Los Angeles e party memorabili come quelli per i Golden Globe Awards e ora una nuova sfida in Texas ad Austin con una bakery che profuma di Liguria con lasagne al pesto e tre tipi di focaccia nella terra dei cowboy. E' la storia di Gianbattista Vinzoni, (Gianba) chef dalle origini liguri di Bonassola, nato a Broni in provincia di Pavia, da oltre trent'anni negli Stati Uniti. La sua storia l'ha raccontata durante la rubrica 'Finestra sul mondo' in onda dal martedì al venerdì su Primocanale.

Inizio a Los Angeles per imparare l'inglese

"Sono arrivato a Los Angeles più di 30 anni fa, 31 anni fa - racconta - ho iniziato a cercare un lavoretto per mantenermi, lo scopo iniziale era quello di imparare bene l'inglese, ho lavorato come lavapiatti alla Locanda Portofino grazie a due liguri, un po' avanti e indietro e poi ho ottenuto il visto. Dopo i primi due mesi che ero a Los Angeles, un po' il clima, un po' la ristorazione, un paio di altri ragazzi liguri che ho conosciuto ho deciso che mi sarebbe piaciuto rimanere, il clima è stato una cosa fondamentale per me, per Los Angeles, perché è una cosa bellissima, tutto l'anno poter uscire in pantaloncini corti e in maglietta, poter fare attività sportive, cioè è una cosa spettacolare, poi ho conosciuto mia moglie, ci siamo sposati, ed è iniziata la famiglia e tutto".

Carriera da autodidatta tra le star

Autodidatta senza scuole alberghiere, lavora a Soho House, Cecconi's, Figanoli e Beverly Hilton, servendo ai Golden Globes. "A livello di carriera, sì, ho avuto la fortuna di costruirmi da solo in cucina, perché non sono mai andato a scuola alberghiera. Quindi lavorando con tantissimi altri chef che mi hanno dato una mano, chi negativamente e chi positivamente, per creare il mio carattere".

Vinzoni ha cucinato per moltissime celebrities da Charlize Theron a Keanu Reeves, passando per Adam Sandler, Morgan Freeman e Harris Ford solo per citarne alcuni. Ma cosa mangiano le celebrities americane? "Sharon Stone vegana di ferro ama le insalate, Denzel Washington, cliente fisso, amante della cucina italiana mangerebbe sempre branzino, Charlize Theron va pazza per il tartufo bianco, Cuba Gooding Jr. per le carni rosse, soprattutto la fiorentina, Victoria Beckham vuole tutto cucinato al vapore".

Ha osservato tanti attori seguire diete ferree per i copioni: "Vedi gente che dall'oggi al domani, non so, ieri erano enormi, poi vedi il film nel quale in carattere sono totalmente differenti fisicamente e poi tornano a livello normale o viceversa. Quindi dieta molto ferrea in pochissimo tempo".

Cinque Terre West e il legame con la Liguria

"Lo scopo iniziale dell'apertura di 'Cinque Terre Wes't, che è stato il mio ultimo ristorante, è stato proprio quello di aprire un ristorante artigianale e basato sulla cucina regionale, non solo un filo con la Liguria, tanto pesce, frutti di mare, il pesto chiaramente, ma anche la focaccia di Recco nonostante la fatica a trovare lo stracchino".

Vinzoni ha visto distrutto dal Palisades Fire del gennaio 2025 il suo ristorante 'Cinque Terre West' a Pacific Palisades, Los Angeles. L'incendio, alimentato dal vento Santa Ana, ha costretto lui, la moglie Marlo e i figli a evacuare, mentre l'altro locale 'Delizioso Cinque' è stato risparmiato insieme alla loro casa. Vinzoni ha cucinato gratuitamente per i vigili del fuoco e riaperto Cinque Terre West a Venice la scorsa estate.

Nuova bakery ad Austin

L'idea di aprire una bakery in Texas è nata da un cliente comico: "Tutto comunque è iniziato sempre dal solito Cinque Terre West a Pacific Palisades, dove ho avuto questo cliente che ha iniziato a venire a pranzo, abbiamo iniziato a parlare, ha assaggiato chiaramente i nostri prodotti, i nostri cornetti che facevamo in casa, la focaccia e tutto. E per gioco ha iniziato a dire, un domani apriremo una focacceria, una bakery. Ora stiamo finendo la costruzione della bakery, stiamo facendo un pop-up qui in downtown, abbiamo trovato questo spazio, questa cucina dove ho potuto dare il training ai ragazzi in cucina.

Di ligure che cosa ci sarà? Due o tre tipi di focaccia e lasagne al pesto. Abbiamo appena iniziato, sono le prime due o tre settimane, siamo alle parti iniziali".

Cambiamenti in California e Texas

"La California negli ultimi 6-7 anni è diventata molto difficile da viverci, nel senso che i costi si sono alzati di brutto, le tasse si sono alzate di brutto, il prezzo della benzina si è alzato di brutto. Diciamo che l'ago della bilancia ha iniziato a sballare dopo il Covid - conclude - Dopo il Covid c'è stato veramente uno sbalzo incredibile, anche perché dalla parte governativa hanno, secondo me, esagerato con gli aiuti e quindi poi dopo capisci bene che quando dai troppo, poi comunque qualcosa deve rientrare.

"Il Texas è molto business friendly, quindi danno molto una mano ad aprire i business. Per fare un esempio, prendere una licenza di liquori, qua in Texas ci vogliono 5 mila dollari e ci metti un paio di mesi a ottenerla, in California a meno di 150 mila dollari non trovi niente e ci metti 6, 7, 8 mesi per prenderla".