Scappata dalla Siria con un figlio disabile, il coraggio di Rima per il sorriso di Abdul

Scappare dal proprio paese in guerra, per ricominciare una nuova vita, trovare un nuovo lavoro e crescere un figlio con disabilità in Italia.

Si potrebbe riassumere così la vita di Rima, o almeno in parte: è una mamma siriana migrata in Italia insieme al marito e al figlio disabile, grazie ai corridoi umanitari di Sant'Egidio, nel 2016: "Grazie a loro ho trovato un lavoro" - racconta a Primocanale - "Dopo due settimane che ero arrivata in Italia mio figlio è stato male, è stato ricoverato per due mesi all'ospedale Gaslini, e dopo esami vari è stato operato. Ora sono molto contenta perché nonostante la sua disabilità, studia e lavora."

Il primogenito di Rima e suo marito Khaled si chiama Abdul Naser, oggi ha 19 anni e studia al liceo scientifico. Abdul è costretto sulla sedia a rotelle da quando è nato a causa di una spina dorsale bifida, che non gli permette di camminare. Nonostante questo, sta cominciando a lavorare come cassiere di un negozio.

Abdul Naser è nato in Siria, aveva 10 anni quando la sua famiglia è arrivata in Italia. I suoi due fratelli, una bambina e un bambino, sono invece nati in Italia. La luce degli occhi di Rima: "I miei figli vanno a scuola, io ho un lavoro. Abbiamo una casa, questo è l'importante."

Scappati dalla guerra

Prima di arrivare in Italia, la strada di Rima e la sua famiglia è stata tortuosa: "Siamo scappati perché nel mio paese c'è la guerra. Siamo andati in Libano, dove abbiamo vissuto per tre anni, successivamente mio figlio Abdul è stato male. Grazie ai corridori umanitari siamo riusciti a venire in Italia. Sono felice delle opportunità che ci ha offerto l'Italia, se fossimo rimasti in Libano o in Siria non le avremmo avute"

Per Abdul Naser e la sua famiglia quella del 29 dicembre è stata una piacevole mattinata, al Luna Park di Ponte Parodi: "Oggi mio figlio è sereno, ha sempre il sorriso. A lui piace venire al Winter Park, e a me piace quando lui vuole fare qualsiasi cosa: lo aiuterò sempre"