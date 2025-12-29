Sant'Egidio, il primo gennaio 2026 torna la Marcia per la Pace: il programma

Anche il , come ogni anno, la Comunità di Sant’Egidio invita tutti i genovesi a partecipare alla celebrazione della Giornata Mondiale della Pace, promossa da Papa Leone XIV, che si terrà presso la Basilica dell’Annunziata a Genova.

Un’ occasione di riflessione, musica e testimonianze per non rassegnarsi alla guerra e costruire insieme un futuro di pace, guidata dalle parole del messaggio di papa Leone "La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante".

Il programma

Ore 15:15, basilica della SS. Annunziata del Vastato – Concerto del Coro Voci Bianche della Fondazione Teatro Carlo Felice

Intervento di S.E. Mons. Marco Tasca

Testimonianze a cura della Comunità di Sant’Egidio.

Seguirà la Marcia per la Pace, durante la quale i partecipanti porteranno per le vie della città i nomi di tutti i Paesi in guerra perché nessuno di essi sia dimenticato. La marcia di concluderà in piazza San Lorenzo.

Alle h.18.00 nella cattedrale di San Lorenzo, l'arcivescovo Marco Tasca celebrerà la Messa di Maria Ss. Madre di Dio nella 59° Giornata Mondiale della Pace.