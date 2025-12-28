Fondi ad Hamas, le comunità palestinesi in Italia: "Preoccupazione per gli arresti"

"La solidarietà con il popolo palestinese non è terrorismo" scrivono in una nota le comunità palestinesi in Italia, esprimendo "piena fiducia nella magistratura italiana e profonda preoccupazione per quanto sta avvenendo nel Paese in relazione agli arresti recenti, che rischiano di assumere i contorni di un'azione repressiva nei confronti del movimento palestinese e della solidarietà con la Palestina".

Le comunità "continueranno ad operare con determinazione"

In questo contesto, come si legge nella nota inviata da Khader Tamimi della comunità lombarda, "confidiamo nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto, affinché siano assicurati trasparenza, imparzialità e piena tutela dei diritti di tutte le persone coinvolte". Le comunità palestinesi in Italia "continueranno ad operare con determinazione - conclude la nota - contro l'occupazione israeliana per la difesa del diritto all'autodeterminazione, alla libertà e alla giustizia sulla base delle Risoluzioni ONU e della legalità internazionale".