Il presepe di Gianna, 105 anni: "Ci sono statuine di quando ero bimba"

Ci sono statuine che hanno quasi la sua età, cioè 105 anni: "Questa ad esempio me la hanno comprata i miei genitori quando avevo nove anni, in una bella cartoleria di Chiavari". Quindi è del 1929. A parlare è Gianna, la signora di Chiavari che a marzo del 2026 spegnerà 106 candeline.

Gianna di Natale ne ha già visti 105 "ma quando ero bambina non ci regalavano i giocattoli, ma magari qualche panettone".





Tre giorni di lavoro "dalla mattina alla sera" è il tempo che ha impiegato a realizzare questo presepe di cui va tanto fiera: "In tanti mi chiedono se lo ho fatto anche quest'anno". Con le proprie mani ha realizzato alcune casette, la staccionata e sopratutto le montagne di carta, infilando sotto alcune scatole, "e mi vengono bene le montagne". Un po' di farina per fare la neve ed ecco che la magia del presepe prende vita, accanto all'albero di Natale "quello lo facevamo anche quando ero piccola" e al pianoforte due ancora suona, a 105 anni.





Gianna, chiavarese di 105 anni, ha realizzato il suo presepe con casette fatte da lei

Quando le chiediamo che cosa vorrebbe ricevere come regalo di Natale risponde "la salute, e per ora ce l'ho, le gambe mi reggono ancora, e "un po' di pace in questo mondo".

I ravioli al tuccu saranno il piatto principale del suo pranzo di Natale "perché siamo liguri e dobbiamo o orare la nostra cucina".





Buin Natale Gianna.