Pranzo di Natale, i liguri scelgono la tradizione ma amano andare al ristorante

A Natale a vincere anche in questo 2025 a tavola è la tradizione ligure: il menu del pranzo del 25 dicembre piace locale, con i piatti tipici dall'antipasto - con il capponmagro - al dolce con il pandolce basso. Ma non tutti amano stare a casa e anzi, per i ristoratori sarà un Natale all'insegna del tutto esaurito. I ristoranti che hanno deciso di tenere aperti per il pranzo del 25 infatti, hanno i tavoli tutti occupati ormai da tempo. Matteo Losio, chef e presidente dei ristoratori genovesi di Ascom-Confcommercio: "Spendiamo tra i 50 e i 100 euro, solitamente per Natale è previsto un menu fisso della tradizione". Un buon segnale, quello della scelta del ristorante a Natale, che fa sperare che il trend si ripeta poi anche per il cenone di San Silvestro, dove le prenotazioni fioccano ma ancora non abbastanza da decretarne il successo.

Il menu di Natale

Che sia in casa o al ristorante, la tavola imbandita della festa è connotata comunque dall'abbondanza. E da piatti che oramai sono diventati tradizione per tutto l'anno ma che il 25 dicembre si servono magari tutti insieme, in una carrellata di gioia per gli occhi e per il palato. Si parte dagli antipasti: salumi dell'entroterra, cima alla genovese, torta pasqualina che ritorna anche a Natale, poi chi ama il pesce sceglie il cappon magro, le acciughe su pane tostato imburrato, i sottaceti, una anguilla marinata. Tra i primi, i ravioli classici con il tuccu alla genovese, ma anche i maccheroni di Natale con il sugo, la sera i tortellini in brodo, per chi fa pesce un risotto ai crostacei. "Qualcosa che dia l'idea di piatto importante e festoso", commenta Losio. Per i secondi tacchino, faraona, pollame in genere, e poi arrosti ripieni, o ancora la cima, un arrosto al forno, "Qualcosa che sia già pronto durante il pasto". Il tutto accompagnato da verdure tipiche come i cardi, le cipolline in agrodolce, i carciofi al verde. Anche il formaggio fa parte del menu classico natalizio, magari scegliendo quello dell'entroterra ligure. Infine i canditi, re della tavola, il pandolce "di buon auspicio con il rametto di alloro al centro" e poi i dolci classici della tavola italiana o quelli più complessi da cucinare per l'occasione come il tronchetto di Natale o la zuppa inglese. Da annaffiare con vini liguri e bollicine.