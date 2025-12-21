La camminata dei Babbi Natale a favore del Gaslini

Torna l'appuntamento che unisce attività fisica, divertimento e solidarietà: domenica 21 dicembre è il giorno della Camminata dei Babbi Natale, giunta alla sua nona edizione. L'evento ha come scopo principale la raccolta fondi a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Lo scorso anno hanno sfilato in tutto 1650 Babbi Natale che hanno cantati, ballato e camminato per i bambini ricoverati, in collaborazione con la fondazione Gaslininsieme. Per ogni singola iscrizione completata, una somma di 5 euro viene devoluta direttamente al Dipartimento di Emato-Oncologia-Trapianto di Midollo osseo del Gaslini.

La camminata parte verso le ore 10 circa da piazza De Ferrari, dove i Babbi Natale si riuniscono, e si snoda per circa 3 chilometri lungo le vie del centro storico genovese. E' non competitiva, dunque adatta a chiunque abbia voglia di far festa, a fin di bene.