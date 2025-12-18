Dieci anni senza il Corriere Mercantile, a Genova il ricordo della storica testata

A dieci anni dalla chiusura del Corriere Mercantile nella sede dell'Ordine degli Avvocati la memoria e l'eredità lasciata dallo storico giornale genovese. A organizzare la giornata sono stati l’Ordine dei Giornalisti della Liguria e l’Associazione Ligure Giornalisti che hanno così voluto promuovere un momento di riflessione sul valore che la testata ha rappresentato per Genova e per tutto il panorama dell’informazione. Fondato nel 1824 ha chiuso nel 2015 diventano uno dei quotidiani più longevi della storia italiana. Nel 1977 la testata passò sotto la gestione di una cooperativa costituita appositamente, la "Cooperativa Giornalisti e Poligrafici" (G&P).

Il convegno ha ripercorso la storia, l’impegno e il ruolo civile del Mercantile, analizzando al tempo stesso quanto la sua scomparsa abbia inciso sul pluralismo, sulla qualità del racconto del territorio e sulle condizioni del lavoro giornalistico. Sarà anche l’occasione per confrontarsi sulle sfide che deve affrontare il giornalista e le prospettive future del sistema informativo. Preziosi gli interventi di due grandi giornalisti che hanno iniziato le rispettive carriere al Mercantile: Paolo Garimberti e Giulio Anselmi.

Tantissimi poi i coloro i quali hanno testimoniato la loro esperienza. Un dialogo aperto tra giornalisti, studiosi, operatori dell’informazione e cittadini, nella consapevolezza che una stampa libera, autorevole e radicata nel territorio resta un pilastro della democrazia.