Per la prima volta al Winter park arriva il villaggio di babbo natale che accoglie le letterine dei bimbi

Si avvicina il natale al Winter park di Genova. Per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni presenti a Ponte Parodi arriva il nuovo villaggio di Babbo Natale lunedì 22 e martedì 23 dicembre: una casetta con slitta, renne ed elfi in cui bambine e bambini possono consegnare la propria letterina a Santa Claus. Oltre alla lettera potranno anche portare un proprio disegno del Winter Park visto da loro e, alla fine di queste due giornate, i tre migliori saranno premiati.
Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 18 gennaio 2026, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.
I prossimi eventi
-
Martedì 30 dicembre 2025 (10-12.30): vent'anni della mattinata gratuita per persone con disabilità e accompagnatori, con attrazioni libere (l'anno scorso record di 4500 presenze da tutta Italia).
-
Martedì 6 gennaio 2026 (ore 15): arrivano le Befane a distribuire doni e caramelle tra le giostre.
