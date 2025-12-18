Per la prima volta al Winter park arriva il villaggio di babbo natale che accoglie le letterine dei bimbi

Si avvicina il natale al Winter park di Genova. Per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni presenti a Ponte Parodi arriva il nuovo villaggio di Babbo : una casetta con slitta, renne ed elfi in cui bambine e bambini possono consegnare la propria letterina a Santa Claus. Oltre alla lettera potranno anche portare un proprio disegno del Winter Park visto da loro e, alla fine di queste due giornate, i tre migliori saranno premiati.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica , dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì a martedì vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

I prossimi eventi

Martedì 30 dicembre 2025 (10-12.30): vent'anni della mattinata gratuita per persone con disabilità e accompagnatori, con attrazioni libere (l'anno scorso record di 4500 presenze da tutta Italia).

Martedì 6 gennaio 2026 (ore 15): arrivano le Befane a distribuire doni e caramelle tra le giostre.

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il Winter Park Genova torna in città fino a domenica portando con sé diverse novità, a partire dall’introduzione di una nuova attrazione di pura adrenalina. "Abbiamo lavorato molto per rendere questa edizione ancor più ricca delle precedenti – prosegue Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e, per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni è presente il “Nitro”, una piattaforma rotante a 360 gradi molto apprezzata dai più temerari. Tra le altre novità, il calendario di eventi ha più iniziative rivolte alle famiglie, oltre a includere un evento nato vent’anni fa a cui teniamo molto e che, l’anno scorso, ha registrato il record di 4500 presenze da tutta Italia: la mattinata dedicata alle persone con disabilità".