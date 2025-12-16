Attualità

Violenza sulle donne, in Val di Vara un nuovo centro antiviolenza

Per la realizzazione di nuovi Centri antiviolenza la Regione Liguria aveva stanziato complessivamente 152 mila euro, finalizzati all’attivazione di una o due nuove strutture
di Redazione

Salirà presto a 12 il numero complessivo dei Centri antiviolenza sul territorio ligure. La Regione Liguria rafforza infatti la rete dei servizi a sostegno delle donne vittime di violenza con l’istituzione di un nuovo Centro in Val di Vara, il terzo in provincia della Spezia, grazie a un contributo regionale di circa 65 mila euro assegnato all’Associazione Vittoria per la realizzazione di "MaiPiùSola – ValDiVara", che avrà sede in via Brinati nel Comune di Brugnato.

Stanziati complessivamente 152mila euro 

"Avevamo promesso di potenziare ulteriormente la rete dei servizi a sostegno delle donne vittime di violenza e l’abbiamo fatto – commenta l’assessore regionale alle Pari Opportunità Simona Ferro –. Si tratta di un intervento concreto e molto importante, perché garantirà a tutta la Val di Vara un presidio fondamentale di ascolto, protezione e accompagnamento per le donne che subiscono violenza. Il nostro obiettivo è assicurare una rete capillare di servizi, accessibile e qualificata, in grado di rispondere in modo tempestivo e adeguato ai bisogni delle vittime".

Per la realizzazione di nuovi Centri antiviolenza la Regione Liguria aveva stanziato complessivamente 152 mila euro, finalizzati all’attivazione di una o due nuove strutture. Le risorse residue, pari a circa 87 mila euro, saranno impiegate nel corso del 2026 per rafforzare ulteriormente i Centri e i servizi regionali già attivi, dedicati alla promozione delle pari opportunità e al contrasto della violenza di genere.

“La prevenzione e il contrasto alla violenza di genere restano una priorità assoluta per questa amministrazione, che solo nel 2025 ha destinato oltre 2 milioni di fondi ministeriali ai Centri del territorio e l’anno prossimo aumenterà ulteriormente le risorse dedicate – prosegue l’assessore Ferro –. Continuiamo a investire e lavorare in stretta collaborazione con il Terzo settore e gli enti locali per rafforzare un sistema che metta al centro la tutela dei diritti, la sicurezza e l’autonomia delle donne”.

Le prime attività del Centro di Brugnato prenderanno avvio entro il primo trimestre del 2026, con l’allestimento degli spazi e la formazione del personale. L’obiettivo è rendere pienamente operativo il nuovo Centro entro il 2027.

