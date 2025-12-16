Violenza sulle donne, in Val di Vara un nuovo centro antiviolenza

Salirà presto a 12 il numero complessivo dei Centri antiviolenza sul territorio ligure. La Regione Liguria rafforza infatti la rete dei servizi a sostegno delle donne vittime di violenza con l’istituzione di un nuovo Centro in Val di Vara, il terzo in provincia della Spezia, grazie a un contributo regionale di circa 65 mila euro assegnato all’Associazione Vittoria per la realizzazione di "MaiPiùSola – ValDiVara", che avrà sede in via Brinati nel Comune di Brugnato.

Stanziati complessivamente 152mila euro

"Avevamo promesso di potenziare ulteriormente la rete dei servizi a sostegno delle donne vittime di violenza e l’abbiamo fatto – commenta l’assessore regionale alle Pari Opportunità Simona Ferro –. Si tratta di un intervento concreto e molto importante, perché garantirà a tutta la Val di Vara un presidio fondamentale di ascolto, protezione e accompagnamento per le donne che subiscono violenza. Il nostro obiettivo è assicurare una rete capillare di servizi, accessibile e qualificata, in grado di rispondere in modo tempestivo e adeguato ai bisogni delle vittime".



Per la realizzazione di nuovi Centri antiviolenza la Regione Liguria aveva stanziato complessivamente 152 mila euro, finalizzati all’attivazione di una o due nuove strutture. Le risorse residue, pari a circa 87 mila euro, saranno impiegate nel corso del 2026 per rafforzare ulteriormente i Centri e i servizi regionali già attivi, dedicati alla promozione delle pari opportunità e al contrasto della violenza di genere.



“La prevenzione e il contrasto alla violenza di genere restano una priorità assoluta per questa amministrazione, che solo nel 2025 ha destinato oltre 2 milioni di fondi ministeriali ai Centri del territorio e l’anno prossimo aumenterà ulteriormente le risorse dedicate – prosegue l’assessore Ferro –. Continuiamo a investire e lavorare in stretta collaborazione con il Terzo settore e gli enti locali per rafforzare un sistema che metta al centro la tutela dei diritti, la sicurezza e l’autonomia delle donne”.



Le prime attività del Centro di Brugnato prenderanno avvio entro il primo trimestre del 2026, con l’allestimento degli spazi e la formazione del personale. L’obiettivo è rendere pienamente operativo il nuovo Centro entro il 2027.