A People alle 21 le storie delle famiglie che sfidano i cliché

Da una famiglia mista a una affidataria, passando per quella numerosa fino ad arrivare a quella adottiva. Ma non solo: una famiglia che si racconta senza filtri sui social e una ragazza giovane che ha lasciato un lavoro d'ufficio per lanciarsi in un'azienda agricola. Sono queste le storie che racconteremo questa sera a 'People - Cambia il tuo punto di vista' in onda stasera alle 21.

Tra le storie che racconteremo quella di Carola, insegnate genovese, e Jo, musicista mozambicano, giovane famiglia mista con tre figlie, che racconteranno l'incontro tra culture e diversità, entrambi in prima linea la lotta contro il razzismo; Anna e Claudio che hanno sei figli tutti maschi, una maxi famiglia influencer che si racconta sui social e di Giulia dopo esperienze di lavoro anche all'estero ha deciso di dedicarsi alle vigne di famiglia in un settore prettamente maschile.

La puntata è nata per raccontare i tanti modi di essere famiglia nel mondo contemporaneo, per esplorare percorsi di vita diversi, per chi ha superato ostacoli, reinventandosi e trovando nuove forme di amore e unione. Non è stato facile trovare le storie e alcune delle persone che ne avevano di interessanti non se la sono sentita.

In particolare sarebbe stato bello ascoltare la storia di una coppia omogenitoriale, o quella di una coppia che non vuole figli o di chi ha deciso di diventare mamma da sola in Spagna, ma non è stato possibile. Se qualcuno con storie simili avesse voglia di raccontarsi 'People' è a disposizione scrivendo una mail a