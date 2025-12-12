Vasco Rossi annuncia un concerto per Don Gallo a maggio in piazza Matteotti (il Blasco non ci sarà)

Vasco Rossi lancia "Dimmi chi escludi" il grande evento per i 13 anni dalla scomparsa di Don Gallo. L'annuncio arriva dai social del rocker: "Viva Don Gallo e la grande festa che si terrà nel 2026 in suo onore per aver fondato 55 anni fa la sua comunità. Lui è scomparso 13 anni fa, ma in realtà è sempre con noi, nei nostri pensieri più audaci. Un uomo coraggioso, una persona fantastica che ho avuto il piacere di conoscere e che non dimenticherò mai".









Sono in programma concerti e dibattiti nel pomeriggio, accompagnati da una serie di piccoli appuntamenti musicali sparsi in varie zone della città. Il team è al lavoro e in costante confronto con le istituzioni, a partire dal Comune di Genova, per essere pronti entro la fine di maggio del prossimo anno, con Piazza Matteotti già scelta come sede principale. Saranno coinvolti sia gli artisti che avevano un rapporto stretto e duraturo con il Gallo, sia quelli che non lo hanno mai conosciuto personalmente o che appartengono a generazioni diverse, ma che ne sposano pienamente i principi e lo spirito.