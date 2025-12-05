Mensa Sant’Egidio a Genova aperta solo tre giorni: "Pochi fondi, aiutateci a non chiudere"

Da cinque giorni a settimana a solo tre: da un mese la mensa di Sant’Egidio a Genova ha dovuto ridurre l’attività a causa della carenza di finanziamenti. L'appello ad aiutare questa realtà è arrivata durante la puntata di 'People - cambia il tuo punto di vista' dedicata all'attività della comunità e alla campagna che Primocanale ha lanciato a favore dei pranzi di Natale che vengono organizzati anche in Liguria.

I numeri di una realtà che non si ferma

"La mensa nasce dieci anni fa, nel febbraio 2015, e in questo periodo abbiamo erogato oltre un milione e duecentomila pasti, sono passate circa 16-18 mila persone - spiega don Maurizio Scala, responsabile servizio alle persone che vivono per strada della comunità di Sant'Egidio - oggi i fruitori sono circa 450-500 ogni giorno, con una povertà in aumento che si traduce in una crescente domanda di assistenza".

La denuncia e l’appello urgente

"Fino a un mese fa la mensa era aperta cinque giorni alla settimana, ma purtroppo dal mese di novembre abbiamo dovuto ridurre a sole tre aperture per mancanza di fondi - ammonisce don Scala - abbiamo bisogno di aiuto per non dover ulteriormente ridurre un servizio che è un vero e proprio approdo per chi vive in difficoltà, senza adeguati finanziamenti, rischiamo di dover chiudere.

In dieci anni oltre un milione e duecentomila pasti erogati

Non solo cibo: un luogo di diritti

Don Scala sottolinea come la mensa non si limiti a fornire un pasto caldo: "È un luogo in cui diamo dei diritti, nel rapporto personale che si crea, si capiscono i bisogni e si cercano di recuperare quei diritti negati dalla povertà. Un esempio concreto è la collaborazione con il Comune di Genova che ha permesso "di dare la residenza a 300 persone che ne erano prive garantendo così accesso al sistema sanitario e a servizi fondamentali".

La solidarietà di Primocanale per il pranzo di Natale

Come negli anni scorsi, Primocanale ha lanciato una campagna di solidarietà per il pranzo di Natale della mensa di Sant’Egidio. L’invito è a partecipare nuovamente a questa iniziativa per garantire che sia veramente un Natale per tutti: l'anno scorso hanno partecipato 14mila persone con oltre mille volontari.