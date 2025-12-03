People - Seminare speranza: il Natale della comunità di Sant'Egidio

Ultime notizie
- Ex Ilva, Venzano (Fim Cisl): "Non si deve fermare la produzione a Genova, la protesta va avanti"
- Tassa sui crocieristi, Lazzeri: "Vi spiego perchè tanto rumore per nulla" - L'intervista
- Atalanta-Genoa: le formazioni ufficiali. De Rossi ne cambia 8. Live dalle 15
- Il medico risponde - Anemie: sintomi e cura
- L'imperiese a Monaco di Baviera: "Più burocrazia che in Italia, affitti cari ma stipendi adeguati"
- Amt, Gavuglio rompe il silenzio: "Fatta fuori per volontà politica, andrò alla Corte dei Conti"
IL COMMENTO
Ex Ilva, azienda senza futuro: così vince la cattiva politica
In treno da Genova in via Gluck per gustare un vero ossobuco