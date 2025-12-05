Il ricordo del gesto di rivolta del Balilla apre le giornate mameliane. Il programma

Genova ha rinnovato la tradizionale commemorazione del Balilla con la deposizione di una corona d’alloro al monumento di piazza Portoria. Un’iniziativa dal forte valore simbolico che riporta la città al 5 1746, quando Giovan Battista Perasso — l’undicenne passato alla storia come “il Balilla” — scagliò un sasso contro le truppe austriache incitando la popolazione con il celebre grido "Che l’inse?" (“La cominciamo?”). Da quell’azione prese avvio la sollevazione popolare contro gli occupanti, divenuta uno degli episodi fondativi della memoria cittadina.

La commemorazione, organizzata dal Comune di Genova, in collaborazione con l’associazione A Compagna, ha visto tra i partecipanti l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, che ha offerto una riflessione sul significato storico e civile della ricorrenza: "La vicenda del Balilla ci ricorda come la forza di una comunità possa manifestarsi attraverso il coraggio di un singolo. È un invito a riconoscere il ruolo delle nuove generazioni e al valore delle radici che definiscono l’identità di Genova. Rievocare questo episodio non è soltanto un atto di memoria, ma un’opportunità per comprendere in che modo la nostra città abbia saputo difendere la propria libertà e costruire la propria storia offrendo al presente un’occasione di partecipazione consapevole. Le istituzioni hanno il compito di mantenere vivo questo patrimonio rendendo il passato uno strumento di conoscenza e consolidando un legame consapevole tra ciò che siamo stati e ciò che vogliamo diventare. La nostra Amministrazione continuerà a valorizzare le tradizioni che intrecciano cultura, identità civica, memoria collettiva e appartenenza nazionale, affinché queste occasioni diventino momenti di crescita condivisa e di partecipazione autentica".

IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE MAMELIANE 2025:

LUNEDÌ 8 DICEMBRE

Ore 9.30-18.30: Istituto Mazziniano-Museo del Risorgimento

Apertura straordinaria e ingresso gratuito. Per maggiori informazioni contattare lo 010.5576431.

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE

Ore 8.30: Parco dell’Acquasola.

. Partenza della passeggiata storica rievocativa degli avvenimenti del 10 1847 lungo il percorso: Acquasola, salita Santa Caterina, piazza Fontane Marose, via Garibaldi, via Lomellini, salita Oregina e Santuario N.S. di Loreto. A cura dell’associazione GenovAPiedi, per prenotazioni scrivere a

Ore 10.15: Santuario N.S. di Loreto, Salita di Oregina.

Nel piazzale antistante il Santuario verranno deposte corone, si svolgeranno i saluti istituzionali, fra cui quello del presidente del Consiglio Comunale di Genova Claudio Villa. La Filarmonica Sestrese eseguirà l’Inno di Mameli cantato dalle classi delle scuole: X Dicembre, Barabino, Serra e Gastaldi. Seguirà la celebrazione della S. Messa e lo Scioglimento del Voto con accensione di un cero alla Madonna.

Ore 12.30: Casa Mazzini - Museo del Risorgimento.

Inaugurazione della nuova Sala Immersiva dedicata all’Inno di Mameli; un’esperienza multisensoriale che celebra il legame tra la città e il canto simbolo dell’unità nazionale.

Presentazione del nuovo logo e l’identità visiva ideati dall’Accademia Ligustica di Belle Arti, il riallestimento dell’appartamento mazziniano promosso dal Comitato nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario della morte di Mazzini e la prospettiva futura con i rendering del nuovo percorso espositivo che sarà inaugurato nel .

Ingresso libero e gratuito per l’intera giornata.

Le iniziative delle Giornate Mameliane 2025 sono organizzate dall’Ufficio Cerimoniale e dalla Direzione Comunicazione ed Eventi del Comune di Genova. Vi collaborano: Municipio I Centro Est, Parrocchia N.S. di Loreto Oregina, Associazione GenovAPiedi, Filarmonica Sestrese, Associazione Oregina in Rete, Associazione Amici della Riunda, Associazione A.N.C.R. Pasubio, Associazione Valori Alpini, Comitato Genitori “Amici della Dieci”.