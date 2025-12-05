La superluna piena di dicembre è "da record", e a metà mese arrivano le stelle cadenti

La sera del 4 dicembre, alle ore 23.14, la luna piena di fine anno è arrivata alla sua illuminazione massima. Ma complice il cielo coperto, sarà possibile vederla ancora nella serata del 5 dicembre e in quelle seguenti. E' chiamata la "luna fredda" secondo la tradizione dei nativi americani, ma anche la "luna della lunga notte", come racconta il soprannome datole dai Mohicani, proprio perché è il plenilunio del periodo dell'anno con le notti più estese. Ed è soprattutto una "superluna" perché è prossima al perigeo, è illuminata il 7 per cento in più rispetto alle altre ed è anche la più alta in cielo, caratteristica che non tornerà fino al 2042.

Le stelle cadenti di dicembre

E' anche un cielo speciale quello di dicembre sulla Liguria con le notti più lunghe dell'anno: da un lato si potrà vedere chiaramente Giove nelle serate con la volta più tersa, nastro luminosissimo che si trova nella costellazione dei Gemelli. Accanto a lui, meno luminose, Castore e Polluce. Non solo: pioveranno meteore - stelle cadenti dunque - ovvero la polvere delle comete che entra velocemente in atmosfera e la attraversa formando strisce illuminate. Tra il 13 e il 14 dicembre ecco le notti in cui alzare gli occhi al cielo e avere occasione di vedere le meteore in una stagione inconsueta.



