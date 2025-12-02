Ultime notizie
- Travolta e uccisa in via Buozzi: automobilista guidava a 90 km/h, per pm omicidio stradale aggravato
- Incidente stradale tra camion e bici, ragazzo gravemente ferito
- Metro torna a pagamento, evasori nel mirino: 229 multe in una mattina
- Sampdoria, la Federclubs all'attacco della proprietà: "Liberiamoci di voi"
- A Imperia apre il nuovo Pet store Conad
- TikTok, selfie e auto a noleggio con gps: così la banda del buco si è auto-incastrata nel colpo da 300 mila euro
IL COMMENTO
Ex Ilva, azienda senza futuro: così vince la cattiva politica
In treno da Genova in via Gluck per gustare un vero ossobuco