In piazza De Ferrari è arrivato il nuovo albero di Natale: sarà finto in "versione ecologica"

A terra ci sono gli scatoloni, dentro l'albero di Natale che verrà addobbato, come da tradizione, in piazza De Ferrari. "Un albero in versione ecologica" conferma l'assessore alle Tradizioni del Comune di Genova Tiziana Beghin.

Stop dunque agli alberi naturali che negli ultimi anni sono stati la cornice del cuore delle feste di fine anno a Genova. L'anno scorso il pino di Natale era arrivato da un Comune in provincia di Como di Centro, nel passato anche dalla Val d'Aveto. Questa volta si cambia e si sceglie una versione nuova, evitato dunque il taglio di un vero albero.

In piazza De Ferrari ci sono le gru e i macchinari necessari per l'installazione che avverrà nelle prossime ore. Già mercoledì prossimo potrebbe essere completato il montaggio. Per ora i tecnici incaricati hanno iniziato a estrarre l'albero e la base dagli scatoloni. Secondo le prime indiscrezioni sarà alto circa 17 metri. "Sarà un bellissimo albero" rassicura l'assessore Beghin.

In questi giorni a Genova è scoppiata la polemica tra maggioranza e opposizione legata alla scelta della nuova amministrazione progressista di non installare a Palazzo Tursi il tradizionale presepe. La minoranza attacca spiegando che si tratta di "uno schiaffo alle famiglie genovesi, a chi nel presepe vede racchiusi plasticamente i valori del Natale". La giunta ha replicato precisando che l'amministrazione "ha predisposto un fitto calendario di eventi e in programma un tour per i principali presepi artistici, custoditi nelle chiese e nei luoghi patrimonio Unesco della città".