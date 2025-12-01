Attualità

L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 1 dicembre 2025

56 secondi di lettura
di redazione

Gli appuntamenti previsti in Liguria

8,30 - Genova. Stabilimento Acciaierie d'Italia. Assemblea dei lavoratori.

12 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1: Presentazione del lavoro task force influenza e del piano organizzativo ospedali per le festività natalizie.

12,15 - Genova. Galleria Mazzini, Bar Filleo, lato Carlo Felice. Conferenza organizzata dall'associazione Fiera del Libro di Genova in concomitanza con l'inaugurazione della fiera e con la presentazione di una serie di iniziative collaterali.

12,30 - Sanremo. Municipio, sala Giunta. Conferenza della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo di presentazione della nuova edizione di Area Sanremo 2025.

13 - Genova. Palazzo Tursi, salone di Rappresentanza, via Garibaldi 9. Presentazione dell'adesione del Comune di Genova a Elide-rete delle città italiane per una politica innovativa sulle droghe.

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,25 - Il film della settimana

9,30 - Il medico risponde con Emanuele Pontali, direttore malattie infettive Galliera - Influenza

10 - Al servizio del pubblico

12,30 - Newsroom 28'

13 - Calcio e Pepe

18 - Primogiornale

18,20 - Approfondimento

21 - Il programma politico

22,30 - Ti Ricordi? 

