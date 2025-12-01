L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 1 dicembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
8,30 - Genova. Stabilimento Acciaierie d'Italia. Assemblea dei lavoratori.
12 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1: Presentazione del lavoro task force influenza e del piano organizzativo ospedali per le festività natalizie.
12,15 - Genova. Galleria Mazzini, Bar Filleo, lato Carlo Felice. Conferenza organizzata dall'associazione Fiera del Libro di Genova in concomitanza con l'inaugurazione della fiera e con la presentazione di una serie di iniziative collaterali.
12,30 - Sanremo. Municipio, sala Giunta. Conferenza della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo di presentazione della nuova edizione di Area Sanremo 2025.
13 - Genova. Palazzo Tursi, salone di Rappresentanza, via Garibaldi 9. Presentazione dell'adesione del Comune di Genova a Elide-rete delle città italiane per una politica innovativa sulle droghe.
Programmazione Primocanale
8 - Primomattino
9,25 - Il film della settimana
9,30 - Il medico risponde con Emanuele Pontali, direttore malattie infettive Galliera - Influenza
10 - Al servizio del pubblico
12,30 - Newsroom 28'
13 - Calcio e Pepe
18 - Primogiornale
18,20 - Approfondimento
21 - Il programma politico
22,30 - Ti Ricordi?
