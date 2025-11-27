Sciopero, Roger Waters dei Pink Floyd sui social: "Sono con voi a Genova"

"Conosco solo una frase in italiano, ed è: sono molto felice di essere qui. Sono con voi nello spirito quando manifesterete a Genova". Così Roger Waters, storico fondatore dei Pink Floyd e da anni voce critica contro le politiche di Israele, sui social dell'Unione Sindacale di Base, ha lanciato un messaggio di solidarietà allo sciopero previsto per domani, venerdì 28 novembre, a Genova, dove sono attese diverse figure internazionali che scenderanno in piazza al fianco dei manifestanti.

Domani a Genova Greta Thunberg, Francesca Albanese e Thiago Avila

Già confermata la presenza dell'attivista svedese Greta Thunberg, della relatrice Onu Francesca Albanese e dell'attivista brasiliano Thiago Avila. A questi si aggiungono l’ex ministro greco Gianīs Varoufakīs, il giornalista americano Chris Hedges, e personalità del mondo dello spettacolo come Moni Ovadia, Vinicio Capossela, Sabina Guzzanti.

Prima ha cantato Sumud, la sua nuova canzone dedicata alla Palestina, definita "un inno intramontabile alla Resistenza", poi parla con gli italiani: "Voi siete il leader di questo movimento, quelli che riusciranno a far cambiare il vento. Grazie a tutti, soprattutto all'Usb. Sono con voi".

La mobilitazione contro la manovra finanziaria del Governo Meloni

La mobilitazione è stata indetta dai sindacati di base e Usb, in aperto contrasto con la manovra finanziaria del Governo Meloni e contro l'aumento di fondi per il riarmo. Lo sciopero generale, di 24 ore, riguarderà differenti settori fra cui trasporti, scuola, sanità, servizi pubblici. Il giorno dopo, a Roma, è prevista una nuova manifestazione generale.