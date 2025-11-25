Tunnel subportuale, tre notti di lavori propedeutici in via Milano: possibili disagi

Possibili disagi al traffico nella zona di via Milano a Genova. A causa di lavori propedeutici alla realizzazione del tunnel subportuale dalle ore 21 di mercoledì 26 novembre, fino alle ore 6 di sabato 29 novembre nel tratto compreso tra via Balleydier e piazzale San Benigno, sarà istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Contestualmente, sempre dal 26 al 29 e nella fascia oraria dalle 21 alle 6, nel medesimo segmento stradale è stabilito il divieto transito veicolare e l'obbligo di svoltare verso sinistra all’intersezione con via Balleydier per la direttrice ponente-levante.

Si tratta di lavori notturni eseguiti da Autostrade per l'Italia. Nello specifico la chiusura per tre notti consecutive si rende necessaria "per eseguire il foro sulla volta della galleria ferroviaria dismessa per consentire il riempimento della stessa dall'alto" spiegano dalla struttura commissariale.

A ponente il "cantiere zero" è iniziato ufficialmente il 4 marzo del 2024 con la cerimonia d'inaugurazione alla presenza del ministro delle Infrastrutture Salvini. Per ora di fatto vanno avanti solo i lavori propedeutici in attesa che venga pubblicato il bando per l'assegnazione dei lavori definitivi che dovrebbe avvenire nel corso del 2026.