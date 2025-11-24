Sciopero del 28 novembre, a rischio treni e autobus: ecco le fasce garantite

Venerdì 28 novembre è in programma un nuovo sciopero generale che potrebbe creare non pochi problemi anche ai liguri. I sindacati hanno indetto uno stop dei lavoratori pubblici e privati che interesserà trasporti, scuola, sanità e altri servizi. Coinvolti anche i treni.

A Genova anche Greta Thunberg e Francesca Albanese

Ci sarà anche Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati, tra gli "ospiti illustri" dello sciopero generale proclamato dall'Usb, prima il 28 novembre a Genova e poi il 29 novembre a Roma. Oltre alla giurista, che ha annunciato la sua partecipazione con un breve video su Instagram, saranno in città Greta Thunberg, attivista svedese per il clima che negli ultimi mesi ha sposato la causa palestinese aderendo anche alla missione della Global Sumud Flotilla, e il brasiliano Thiago Ávila, impegnato sugli stessi temi.

Autobus, cosa accade a Genova

L'Organizzazione Sindacale CUB Trasporti ha comunicato la propria adesione allo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, proclamato dalla Confederazione Unitaria Base per l’intera giornata di venerdì 28 novembre 2025. Contestualmente, l'Organizzazione Sindacale Usb Lavoro Privato Liguria ha aderito allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, proclamato da Usb, per la medesima giornata. Le modalità di astensione dal lavoro del personale di Amt sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti)

Servizio di trasporto provinciale

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno anche garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

L'adesione allo sciopero precedente

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, si informa che, in occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalle Organizzazioni Sindacali CUB Trasporti e Usb Lavoro Privato, effettuato il 20 giugno 2025, hanno aderito il 40,52% degli operatori di esercizio urbani, il 20,95% degli operatori di esercizio provinciali e il 9,09% degli operatori degli impianti speciali. Non si è registrata invece alcuna adesione tra il personale viaggiante della Ferrovia Genova Casella e della metropolitana.

Autobus, cosa accade alla Spezia

Alla Spezia sciopero anche per ATC Esercizio: nel rispetto degli accordi di cui alla legge 146/90 è garantito il servizio completo nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 6.00 alle ore 9.00

dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Il restante personale potrebbe astenersi dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale delle biglietterie). Si informa che l’ultimo sciopero provinciale analogo proclamato dalle sigle sindacali di cui sopra ha avuto un’adesione del 52,29% del personale Aziendale comandato in servizio.

Scioperano anche i treni

Come viene riportato sul sito di Trenitalia "dalle ore 21:00 di giovedì 27 alle ore 21:00 di venerdì 28 novembre 2025, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord". Interessato anche il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, con i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.