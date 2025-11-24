THE CRYPTO SHOW - Episodio 10 - Women who crypto

In questo episodio tutto al femminile, Lucrezia prima intervista Lisa Tyshchenko, Digital Asset Specialist, Speaker e Podcast Host, e poi si sposta alla tavola rotonda insieme ad altre due grandi protagoniste del mondo Web 3.0 internazionale: Luisa Gaburova, founder & CEO di Deply, e Irene Guarnieri, co-founder di HowToWeb3, content creator e divulgatrice. Una puntata per evidenziare quanto questo settore non distingua per sesso, razza e capacità economiche, ma consideri tutti i player e tutti gli utenti allo stesso livello.