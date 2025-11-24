Stop al servizio idrico nel ponente di Genova: quando e dove, tutti i dettagli

Per consentire le attività di riparazione di un danno causato da terzi alla condotta di distribuzione primaria della rete dell'acqua potabile nel ponente genovese Ireti comunica che si renderà necessaria un'interruzione del servizio mercoledì 26 novembre dalle 8 alle 20 nella parte bassa dei quartieri di Sestri Ponente e Pegli indicativamente tra il civ. 46 di Via Giacomo Puccini e Via Pegli località Risveglio.

Probabili abbassamenti di pressione e mancanza d'acqua

"A causa della complessità dell'intervento, sono probabili abbassamenti di pressione, mancanza acqua e fenomeni di intorbidimento transitori anche alle parti superiori dei quartieri sopracitati e nelle zone limitrofe ad essi - anticipa Ireti -. Si raccomanda pertanto, anche dove nelle zone indicate non si verifichi alcuna interruzione di fornitura, di utilizzare l'acqua solo per motivi di prima necessità per l'intera giornata di mercoledì 26 novembre".

Tra autobotti in arriva in via Soliman, piazza Clavarino e giardini Catellani

In caso di condizioni meteo avverse o per causa di forza maggiore le lavorazioni potranno essere posticipate alla giornata successiva con medesimo orario. Sarà prevista l'attivazione del servizio sostitutivo con tre autobotti in stazionamento presso via Soliman, piazza Clavarino e i giardini Catellani.