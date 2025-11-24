Attualità

L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 24 novembre 2025

10 - GENOVA. Palazzo della Regione, via Fieschi. Commissione affari generali, istituzionali e bilancio.

11 - BORGOMARO - Frazione di Candeasco. Inaugurazione del nuovo acquedotto.

12 - GENOVA. Sala Giunta Nuova di Palazzo Tursi: punto stampa per illustrare i principali provvedimenti approvati dalla giunta comunale di Genova.

14,30 - GENOVA. Sala consiliare di Palazzo Tursi-Albini. Commissione sulla situazione delle edicole sul territorio cittadino e azioni di sostegno e rilancio per la categoria.

15 - PALLARE - Avvio dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento della strada intercomunale di accesso alla frazione di Biestro.

15, 30 - GENOVA - Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1: presentazione della 7/a edizione della manifestazione "Sono tutti cavoli nostri", in programma a Lavagna dal 29 novembre al 1 dicembre.

20,30 - GENOVA - Stadio Ferraris. Calcio: serie B, Sampdoria-Juve Stabia.

8 - Primomattino

9,25 - Il film della settimana

9,30 - Il medico risponde con Emanuela Dapelo, dirigente medico presso la Struttura Dipartimentale di Chirurgia della Mano e dell’Arto Superiore del San Martino. Tema: il tunnel carpale.

10 - Al servizio del pubblico

12,30 - Newsroom 28'

13 - Calcio e Pepe

18 - Primogiornale

18,20 - Approfondimento

21 - Il programma politico

22,30 - Ti Ricordi? 

