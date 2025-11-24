L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 24 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
10 - GENOVA. Palazzo della Regione, via Fieschi. Commissione affari generali, istituzionali e bilancio.
11 - BORGOMARO - Frazione di Candeasco. Inaugurazione del nuovo acquedotto.
12 - GENOVA. Sala Giunta Nuova di Palazzo Tursi: punto stampa per illustrare i principali provvedimenti approvati dalla giunta comunale di Genova.
14,30 - GENOVA. Sala consiliare di Palazzo Tursi-Albini. Commissione sulla situazione delle edicole sul territorio cittadino e azioni di sostegno e rilancio per la categoria.
15, 30 - GENOVA - Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1: presentazione della 7/a edizione della manifestazione "Sono tutti cavoli nostri", in programma a Lavagna dal 29 novembre al 1 dicembre.
20,30 - GENOVA - Stadio Ferraris. Calcio: serie B, Sampdoria-Juve Stabia.
Programmazione Primocanale
8 - Primomattino
9,25 - Il film della settimana
9,30 - Il medico risponde con Emanuela Dapelo, dirigente medico presso la Struttura Dipartimentale di Chirurgia della Mano e dell’Arto Superiore del San Martino. Tema: il tunnel carpale.
10 - Al servizio del pubblico
12,30 - Newsroom 28'
13 - Calcio e Pepe
18 - Primogiornale
18,20 - Approfondimento
21 - Il programma politico
22,30 - Ti Ricordi?
