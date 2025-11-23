Salis ai comitati della Valpolcevera: non vi ricevo, anzi sì

La pubblicazione, pomeriggio, di due articoli sulla protesta dei comitati sul sottraendum da 23 milioni di euro e sulla conseguente probabile rinuncia alla rigenerazione urbana in Valpolcevera, ha contribuito a far cambiare idee al Comune di Genova.

Alle 18 infatti la sindaca Salis ha improvvisamente convocato i comitati della Valpolcevera per lunedì alle 13. Un gesto che stride con quanto accaduto appena 24 ore prima: venerdì alle 13.48, infatti, gli stessi comitati avevano ricevuto un diniego formale da parte di Salis che aveva risposto di rivolgersi all'assessore Ferrante.

Una porta sbattuta in faccia, malgrado fosse stata proprio Salis, in Prefettura, a sedersi al tavolo e a firmare – integralmente – quel sottraendum che mette in crisi anni di lavoro sulla rigenerazione urbana immaginata come ristoro per i danni del passaggio del Terzo Valico.



I quartieri che avevano creduto nella rigenerazione ora si sentono traditi



In Valpolcevera, dove la sindaca era passata “per ascoltare”, molti si aspettavano una difesa immediata degli accordi presi fino a . Così non è stato. Il malcontento è cresciuto rapidamente, non solo tra comitati e residenti, ma anche all’interno della stessa maggioranza: in quei quartieri, storiche roccaforti della sinistra, il Partito Democratico – forza centrale della coalizione che sostiene Salis – si è speso molto sulla rigenerazione urbana. si ritrova spiazzato, se non in aperta difficoltà.

Scongiurata la protesta di martedì davanti a Tursi

Gli articoli di Primocanale degli ultimi giorni hanno reso evidente il rischio di una frattura politica e sociale: tra la sindaca e la Valpolcevera, tra la sindaca e i comitati, tra la sindaca e il Pd. Una spaccatura che, probabilmente, ha convinto Tursi a rivedere in fretta e furia la propria posizione, rimangiandosi il diniego comunicato il giorno precedente e convocando per lunedì un incontro che, fino a , “non era possibile”. Una decisione che ha anche evitato la manifestazione che i comitati stavano organizzando davanti a Tursi contro la mancata disponibilità della sindaca.



Ma la firma resta. E il documento è nelle mani del Commissario



Resta però un fatto politico sostanziale: la sindaca ha già firmato quel documento che il Commissario Mauceri ha in tasca.

E difficilmente, a questo punto, si potrà tornare indietro. Primocanale sarà lì, come sempre, a raccontare i fatti dalla parte della gente nella speranza che arrivi qualche buona notizia.