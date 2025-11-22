Termina l'allerta neve, entroterra imbiancato e cielo sereno sulla costa. Domenica tornano le nuvole

Pochi fiocchi e paesaggi imbiancati dalla prima neve dell'inverno 2025 in Liguria, che ha creato paesaggi mozzafiato interessando in particolare le zone montuose della regione e le aree interne.

L'allerta gialla per neve, emessa solo per l'area di Ponente, si è chiusa nella notte tra venerdì e sabato senza particolari criticità per il territorio. Il brusco calo di temperature, partito già da giovedì scorso, ha trasformato le precipitazioni in ghiaccio, portando in Liguria la cosiddetta 'neve tonda' o piccola grandine. Che si unisce al vento rigido da nord e al disagio fisiologico per freddo che attraversa la Liguria da est a ovest.

Interessati dalle nevicate i comuni di Torriglia, Rossiglione, Campo ligure, Fontanigorda, Santo Stefano d'Aveto e Crocefieschi: in azione sulle strade le macchine spargisale per garantire la sicurezza.

Temperature sotto lo zero in Val d'Aveto e nella zona tra Faiallo/Urbe, mentre sulla costa rimarranno tra i 5° e i 10° nel corso della giornata.

Le previsioni

Per la giornata di oggi, sabato 22 novembre, condizioni meteo stabili con possibili nevicate su appennino di Ponente fino a fondovalle, in esaurimento. Dal mattino ampie schiarite lungo le coste, in estensione nel pomeriggio a tutte le zone. Venti di burrasca di tramontana fino al mattino, poi in graduale attenuazione fino a deboli in serata. Condizione generale di vento e freddo su tutta la regione

Domenica 23 novembre si assisterà a un peggioramento del meteo: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Centro-Levante con possibili deboli piovaschi sparsi, più probabili dal pomeriggio, alternanza di schiarite ed annuvolamenti su estremo Ponente. Venti deboli meridionali su Centro-Levante con rinforzi fino a moderati, settentrionali o variabili tra Savonese ed Imperiese. Mare da poco mosso a mosso, fino a molto mosso in serata su settori di Levante.