Rapallo, via Betti riapre dopo la frana: transitabile a senso unico alternato

Frana a Rapallo, scatta l’ordinanza: funivia di Montallegro aperta per i 400 residenti semi-isolati
La strada sarà interessata ancora da una limitazione: il traffico sarà infatti regolato da un impianto semaforico e scorrerà a senso unico alternato, in attesa del completamento degli ulteriori lavori di consolidamento, come comunicato dall'amministrazione comunale
La chiusura della strada aveva tagliato fuori circa 250 nuclei familiari, per un totale di oltre 400 persone che vivono stabilmente nelle borgate di Montallegro, San Maurizio, Monte Lasagna e nelle case sparse lungo la direttrice. Per raggiungere Rapallo l’unica alternativa su gomma è il Passo della Crocetta, in Val Fontanabuona: un percorso che richiede circa un’ora e mezza a tratta.
