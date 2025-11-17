Frana a Rapallo, scatta l’ordinanza: funivia di Montallegro aperta per i 400 residenti semi-isolati

× Il tuo browser è obsoleto.

È ancora bloccata la Strada Provinciale 87 che collega Rapallo con il santuario di Montallegro, San Maurizio dei Monti e le frazioni collinari limitrofe. La frana che si è staccata ieri nella zona di località Costa di Paraxio rende necessaria almeno 48 ore di lavori prima di poter pensare a una riapertura, anche solo parziale e a senso unico alternato. Sul posto sono presenti due ambulanze per le emergenze.

Famiglie semi isolate sulle alture di Rapallo

A restare tagliati fuori sono circa 250 nuclei familiari, per un totale di oltre 400 persone che vivono stabilmente nelle borgate di Montallegro, San Maurizio, Monte Lasagna e nelle case sparse lungo la direttrice. Per raggiungere Rapallo l’unica alternativa su gomma è il Passo della Crocetta, in Val Fontanabuona: un percorso che richiede circa un’ora e mezza a tratta, con inevitabili disagi per chi deve andare a scuola, al lavoro o semplicemente fare la spesa.

L'ordinanza per l'apertura straordinaria della funivia



Per limitare i problemi, il Comune di Rapallo sta per emanare un’ordinanza sindacale in deroga che consentirà l’apertura straordinaria della funivia di Montallegro con orario dalle 7.30 alle 1230 e dalle 14.30 alle 17. La storica cabinovia, che normalmente in questo periodo è ferma, garantirà così un collegamento rapido (7 minuti) con il centro città. " Stiamo ultimando l’ordinanza in queste ore – conferma l'assessore alla Protezione civile Fabio Mustoorgi del comune di Rapallo – e contiamo di pubblicarla entro il primo pomeriggio. La prima corsa pomeridiana sarà alle 14, mentre da domani l’impianto viaggerà già dalle 7.30 per consentire a studenti e lavoratori di scendere a Rapallo senza dover affrontare il giro della Crocetta".