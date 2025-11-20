Attualità

Torna alla homepage

A Orientamenti 2025 l'arte della pasticceria con lo stand dell'Accademia del turismo di Lavagna

3 secondi di lettura
di Aurora Bottino - Chiara Orrù

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS