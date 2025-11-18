Al via il Festival Orientamenti, Bucci: "La Liguria offre tantissimo ai giovani"

Ai Magazzini del cotone del Porto Antico ha preso il via "Festival Orientamenti" giunto alla 30esima edizione. Ad inaugurare la manifestazione dedicata a tutti gli studenti il presidente della Regione Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, gli assessori regionali Simona Ferro e Marco Scajola e il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia.

Bucci: "La Liguria offre tantissimo ai ragazzi di oggi"

"È bello vedere tanti giovani. Il Salone Orientamenti oramai dopo tanti anni ha un grandissimo successo - ha detto Bucci-. Perché dà la possibilità ai giovani di poter decidere qual è la loro strada. La Liguria offre moltissimo ai ragazzi di oggi. Tanto è vero che noi ogni anno abbiamo circa tra i 4 e 5.000 posti di lavoro che non sono occupati perché mancano le persone. È chiaro che uno potrebbe anche dire io voglio la possibilità che più si avvicina a me ma questa è un altro discorso. Bisogna puntare a fare quello che uno vuole. Ma nello stesso tempo essere abbastanza svegli e maturi per poter dire vado in stazione e prendo il primo treno che passa dopodiché quando sono sul treno vediamo se magari ne troviamo un altro. Ma aspettare di trovare la situazione perfetta è un consiglio che non do a nessuno perché si perdono molte opportunità".

Salis: "Genova deve diventare una città universitaria"

"Costruite il vostro futuro e pretendete che la pubblica amministrazione e lo Stato vi diano gli strumenti per farlo e li diano in questo paese- è il messaggio lanciato dalla sindaca Silvia Salis -. Ci siamo impegnati fin dal primo giorno, perché questa è una città con una grande università, ma deve diventare una città universitaria. Mancano tanti posti letto, mancano i servizi per gli studenti. Ho già fatto due incontri con il ministro Bernini e in questo senso sono già venuti a fare due sopralluoghi a Genova e stiamo procedendo per individuare i siti oltre, come sapete già l'ex manicomio di Quarto anche altri siti nella città per il concetto di studentati diffusi. Abbiamo delle idee, le stiamo condividendo con loro e con cassa depositi e prestiti, quindi che credo che questo sia un passaggio importante. Poi ovviamente servono mensa e servizi dedicati".