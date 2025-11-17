Attualità

THE CRYPTO SHOW - Episodio 9 - Crypto, Fisco e Tasse

In questa puntata spieghiamo in modo chiaro e accessibile come funziona la fiscalità delle criptovalute in Italia.
Lo facciamo insieme a Federico Pacilli, imprenditore italiano con background in finanza e tecnologia, e attivo come founder e investitore in startup tech.
Ha fondato CryptoBooks, un software italiano specializzato nella rendicontazione fiscale delle criptovalute: l’idea nasce per rispondere alla crescente complessità normativa e operativa che gli investitori in asset digitali devono affrontare in Italia. 

