THE CRYPTO SHOW - Episodio 9 - Crypto, Fisco e Tasse

In questa puntata spieghiamo in modo chiaro e accessibile come funziona la fiscalità delle criptovalute in Italia.

Lo facciamo insieme a Federico Pacilli, imprenditore italiano con background in finanza e tecnologia, e attivo come founder e investitore in startup tech.

Ha fondato CryptoBooks, un software italiano specializzato nella rendicontazione fiscale delle criptovalute: l’idea nasce per rispondere alla crescente complessità normativa e operativa che gli investitori in asset digitali devono affrontare in Italia.