In questa puntata spieghiamo in modo chiaro e accessibile come funziona la fiscalità delle criptovalute in Italia.
Lo facciamo insieme a Federico Pacilli, imprenditore italiano con background in finanza e tecnologia, e attivo come founder e investitore in startup tech.
Ha fondato CryptoBooks, un software italiano specializzato nella rendicontazione fiscale delle criptovalute: l’idea nasce per rispondere alla crescente complessità normativa e operativa che gli investitori in asset digitali devono affrontare in Italia.
THE CRYPTO SHOW - Episodio 9 - Crypto, Fisco e Tasse
25 secondi di lettura
di Redazione
In questa puntata spieghiamo in modo chiaro e accessibile come funziona la fiscalità delle criptovalute in Italia.
TAGS
Ultime notizie
- Incidente in Lungomare Canepa. Bus Amt perdono olio in strada: mattina di traffico a Genova
- Doppia ricerca persona: a Sanremo una ragazza, a Luni un uomo di 66 anni
- Imprenditori latinoamericani, alle 21 a 'People' storie di lavoro e integrazione
- Schlein-Salis, l'idillio è finito: in gioco il pass per Palazzo Chigi
- Frana sull'Aurelia a Moneglia sul Bracco: strada aperta con un senso unico alternato
- Al via Orientamenti 2025, taglio del nastro con Giovanna Botteri, Amalia Ercoli-Finzi e Iginio Massari
IL COMMENTO
Demografia, in Liguria e in Italia tema di sola propaganda politica
“San Marcellino” compie ottant’anni e continua a “aprire porte” agli ultimi