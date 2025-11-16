Tariffe Amt, da domani gli over 70 tornano a pagare: mezzi gratis la notte

Da questo lunedì 17 novembre partono molte delle nuove misure previste da Amt per affrontare la crisi aziendale. Scattano le nuove tariffe per quanto riguarda gli abbonamenti annuali.

Soprattutto termina la gratuità su larga scala per gli over 70 (dalle 9 alle 5). Per chi ha un isee sotto i 12mila euro l'abbonamento resta gratuito (obbligatorio avere il citypass). Per gli over 70 con un isee superiore ai 12mila euro l'abbonamento costa 120 euro. Nei primi otto giorno di sottoscrizione erano stati venduti 12.800 abbonamenti over 70 agevolati a 120 euro con un incasso da parte di Amt di oltre 1,5 milioni

Resta la gratuità su tutta la rete Amt per tutti gli under 14 residenti nella città metropolitana. Scattano anche tutte le nuove tariffe legate agli abbonamenti.

E poi da questo lunedì scatta anche la nuova misura legata alle gratuità dei mezzi Amt tutti i giorni dalle ore 22 alle ore 5 per tutti i residenti della Città Metropolitana di Genova (Night Citypass). E da domenica 23 novembre saranno gratis tutti i mezzi (Sunday Citypass) sempre e solo per tutti i cittadini residenti della Città Metropolitana di Genova.

Tra le novità c'è anche quella dell'abbonamento annuale per le linee perifereriche e gli ascensori (ascensori, servizi intregrativ, funicolare Sant'Anna, taxibus, linee con capolinea periferico. Abbonamento che costa 160 euro