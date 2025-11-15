Dal canile l'appello per l'adozione del cuore di Ion. Non ha tanto tempo da vivere

"Un aiuto per un cane speciale, ma veramente sfortunato: Ion". È l'appello del canile di Genova, che racconta la storia di un dolcissimo cane, Ion, che ha bisogno di una famiglia, al più presto. Ion è purtroppo un ospite di lunga data del canile: è arrivato a gennaio 2022 e, a causa della sua taglia, della sua età, e della sua iniziale diffidenza verso chi non conosce, purtroppo non ha mai trovato una famiglia. Ion, nato nel 2014, sa però stringere legami indissolubili con le persone di cui si fida.

Ion ha bisogno di una famiglia, al più presto

"Adesso Ion ha bisogno di voi: ha un tumore maligno, che purtroppo per via delle grandi dimensioni e dell'infiltrazione nei tessuti circostanti non è stato possibile rimuovere completamente. Ha iniziato un percorso di chemioterapia giovedì, per aiutarlo ad avere una qualità di vita migliore e anche un po' più di tempo a disposizione" si legge nel lungo appello dei volontari. Con la chemio si rallenta la progressione e si migliora la qualità di vita, la sua aspettativa però, si misura comunque in mesi.





"Come sapete, da diversi mesi siamo in grave difficoltà a causa dell'elevatissimo numero di ingressi, soprattutto di animali gravemente malati, ma non ce la siamo sentita di non fare niente. Il Natale si avvicina, e sarebbe bellissimo se qualcuno dal cuore grande decidesse di adottare a distanza Ion o di regalare la sua adozione a distanza, in modo da aiutarci a sostenere le spese per la sua terapia e i suoi esami - continua -. Ion è un cane che sa stringere legami forti con le persone di cui si fida, è un cane che con chi conosce è meraviglioso, e il nostro sogno più grande sarebbe trovare per lui una vera famiglia".

Tutte le opzioni per chi non può adottare

Per chi non potesse adottarlo fisicamente, c'è sempre la possibilità di adozione a distanza oppure di aiutare economicamente il canile in generale. "Nell'attesa che l'adozione arrivi" scrivono volontari e operatori, "faremo il possibile, sempre, per fornirgli le cure migliori, grazie al vostro aiuto. Ion ha bisogno di voi, con un piccolo gesto, potete dargli un grandissimo aiuto".

Come donare

Per adottare Ion a distanza potete scrivere ad