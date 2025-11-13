Marina di Genova, nel weekend artigianato di eccellenza protagonista con Med Soul
4 secondi di lettura
di r.p.
TAGS
Ultime notizie
- Stadio Ferraris, Genoa e Sampdoria chiedono 26 milioni al Comune e l'impianto gratis per 50 anni
- Leadership al femminile, nasce a Palazzo Ducale Women in a Legal World Italia
- Porto La Spezia, dati in crescita per merci e passeggeri
- Il medico risponde - Gastroenteriti e malattia mani-bocca-piedi, i consigli del pediatra
- Morto a 14 anni in canoa, nuova perizia su rischi manovra e salvataggio mancato
- Stazione Ventimiglia, completato l'adeguamento: ora possono passare i treni Pop e Rock
IL COMMENTO
40 anni di ricerche italiane in Antartide, la prima partì da Genova
Dalla gigafactory di Genova a Urso, Brunetta & C: Meloni ha un problema