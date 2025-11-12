Attualità

Torna alla homepage

Il ligure a Vancouver: "Città internazionale, qui il lavoro non manca"

Filippo Musso si è trasferito in Canada dal ponente ligure
3 secondi di lettura
di Tiziana Oberti

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS