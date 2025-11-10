Nuove tariffe Amt, molti anziani in fila senza appuntamento: "Tutto troppo difficile"

"Non sapevo di dover prenotare, ora mi tocca tornare un'altra volta". È la frase più sentita questa mattina nelle biglietterie Amt di Genova, soprattutto in quella all'interno di Palazzo Ducale. Da lunedì 10 novembre è infatti possibile per la popolazione over 70 acquistare o rinnovare l'abbonamento Amt, in attesa che lunedì 17 novembre scattino le nuove tariffe. Nonostante la procedura per il rinnovo sia stata specificata, in molti hanno denunciato quanto rinnovare sia "troppo complicato", tra la prenotazione appunto, e moduli per dichiarare il proprio ISEE.

Necessario prenotare, online o al telefono

"È possibile prenotare direttamente in biglietteria?", si chiedono in molti: la risposta, sfortunatamente, è no. La prenotazione va fatta online o tramite numero di telefono, e una volta compilato il modulo va atteso un codice sul proprio cellulare, con la prenotazione anche per il giorno stesso. Nessuno strappo alla regola quindi, e per chi non ha troppa familiarità con gli strumenti digitali questo può essere un ostacolo insormontabile.