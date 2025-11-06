Sciopero farmacie private a Genova, oltre 200 lavoratori in piazza per il rinnovo del contratto

Sciopero in tutta Italia nel comparto delle farmacie private aderenti a Federfarma, a livello nazionale oltre 60mila farmacisti chiedono il rinnovo del contratto nazionale, rispetto dei diritti e delle tutele.

In Liguria sono coinvolti 2.500 farmacisti, lavoratori di circa 500 farmacie private. A Genova questa mattina oltre 200 farmacisti sono scesi in piazza per un corteo in piazza Corvetto, prima del presidio in Largo Lanfranco e l'incontro con il Prefetto. Uno sciopero indetto dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Contratto scaduto ad agosto e mai più rinnovato

Un moto spontaneo dei lavoratori che contestano a Federfarma la rottura del tavolo negoziale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto nell'agosto del 2024.

Secondo i lavoratori, Federfarma si è resa “indisponibile a riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti incrementi retributivi e soluzioni normative in linea con l’aumento del costo della vita."

I sindacati chiedono non solo l'aumento dei salari ma anche di rivedere tutto il sistema della gestione dei turni di lavoro, soprattutto in orari disagiati come quello notturno e il weekend.