Un evento aperto a tutta la città per parlare di rigenerazione urbana e di sicurezza pubblica nelle zone abbandonate per i cittadini: se ne parla a Genova Sestri Ponente giovedì 6 novembre al Teatro Akropolis alle 21 nel corso di un forum a ingresso libero. Vi partecipano le autorità locali, comunali, del municipio e regionali, e tanti ospiti per fare il punto sul tema. Proprio nella zona ci sono in partenza importanti interventi di riqualificazione: uno su tutti, quello dell'area ex Marconi dove è in previsione la realizzazione di spazi pubblici e privati, spazi verdi, luoghi di aggregazione, uno studentato. Temi e opere sui quali è fondamentale la collaborazione tra i soggetti privati e l'amministrazione comunale. A Primocanale l'intervista a Pietro Nicolazzi, Ceo di Koa Advisory.
Rigenerazione urbana e sicurezza: l'evento a Genova
39 secondi di lettura
di E.P.
ARTICOLI CORRELATI
Martedì 08 Luglio 2025
L'appello di Confcommercio: "Serve un modello di rigenerazione urbana sostenibile"La Confcommercio Genova, alla presenza del segretario generale di Confcommercio nazionale Marco Barbieri, ha incontrato presso la propria sede Silvia Salis, sindaca di Genova, e Tiziana Beghin, assessore al Commercio e al Turismo del Comune. È stato il primo momento di confronto ufficiale dopo l’ins
TAGS
Ultime notizie
- Anche Albanese insieme a Greta Thunberg in piazza a Genova
- Rigenerazione urbana e sicurezza: l'evento a Genova
- A Genova in 4mila al Congresso nazionale dei farmacisti ospedalieri
- Stelle nello sport al Festival Orientamenti: tutti gli incontri per gli studenti
- Incidente in autostrada: tamponamento tra auto, furgone e camion, code in A26
- Sfratto all'ex casa Raphael, presidio davanti alla struttura. Gli ospiti trasferiti in albergo
IL COMMENTO
Attenzione! Camogli si spopola
Salis contro le primarie, sconfessata l'elezione di Schlein a segretaria Pd