Rigenerazione urbana e sicurezza: l'evento a Genova

di E.P.



Un evento aperto a tutta la città per parlare di rigenerazione urbana e di sicurezza pubblica nelle zone abbandonate per i cittadini: se ne parla a Genova Sestri Ponente giovedì 6 novembre al Teatro Akropolis alle 21 nel corso di un forum a ingresso libero. Vi partecipano le autorità locali, comunali, del municipio e regionali, e tanti ospiti per fare il punto sul tema. Proprio nella zona ci sono in partenza importanti interventi di riqualificazione: uno su tutti, quello dell'area ex Marconi dove è in previsione la realizzazione di spazi pubblici e privati, spazi verdi, luoghi di aggregazione, uno studentato. Temi e opere sui quali è fondamentale la collaborazione tra i soggetti privati e l'amministrazione comunale. A Primocanale l'intervista a Pietro Nicolazzi, Ceo di Koa Advisory.

