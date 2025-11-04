The Crypto Show - Episodio 7 - Bitcoin e altro

Nella 7° puntata di The Crypto Show, parliamo di Bitcoin e non solo: parliamo di libertà, di visioni, di futuro.
Ospiti della serata
Simone Manco: founder di Crypto Bears, un’accademia che offre corsi chiari e accessibili sul mondo delle criptovalute; divulgatore e formatore crypto dal 2015.
Gabriele Alagna: co-autore di “Bitcoin e Oltre”, co-fondatore di How to Web 3, un hub per colmare il divario tra Web2 e Web3.
IL COMMENTO
Salis contro le primarie, sconfessata l'elezione di Schlein a segretaria Pd
E se la Salis va a Roma, che vada, il Pd ora ha Terrile in pista