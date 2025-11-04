Crisi Amt, mancano i mezzi e saltano le corse. Lunedì 10 sciopero e presidio davanti alla sede

Sciopero e presidio dei lavoratori Amt per la giornata di lunedì 10 novembre, dalle ore 11.30 alle 15.30.

Lo annuncia il sindacato Ugl Fna, che ancora una volta denuncia una "situazione insostenibile, dovuta alla mancanza di autobus e personale necessari per effettuare il servizio, con conseguenze sulla cittadinanza e sui lavoratori"

Autobus utilizzati come pezzi di ricambio

Sarebbero infatti circa 140 i mezzi fermi nella rimessa di Staglieno, inutilizzati poiché impiegati come pezzi di ricambio per autobus e pullman in servizio.

"Mesi fa avevamo proposto ad Amt di rimodulare un servizio in base agli autobus e agli autisti in forza, perché è inutile dare orari e poi far saltare le corse una dopo l'altra. - dichiara il segretario regionale di Ugl Fna Roberto Piccardo - Il personale è costretto a fermare i turni per mancanza di mezzi e autisti, cosa che scatena la rabbia degli utenti, che a volte sfocia fino all'insulto ai lavoratori"

Lunedì prossimo sciopero e presidio

Senza contare il mancato pagamento dei lavoratori delle ditte in subappalto di Amt, che forniscono servizi aggiuntivi come la pulizia e il rifornimento dei mezzi di trasporto.

"Siamo sempre più consci di aver fatto bene a non firmare quel l'accordo sulla sicurezza - conclude Piccardo - I fatti ci danno ragione. Serve un piano serio sulla sicurezza, oggi ancor più urgente viste le dinamiche sopra citate. Lo sciopero è finalizzato non a chiedere aumenti, ma solo sicurezza e dignità dei lavoratori."