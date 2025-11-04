L'agenda degli appuntamenti in Liguria di martedì 4 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
9,40 - Genova. Incrocio tra corso Sardegna e corso De Stefanis e successivamente a Borgo Incrociati. Genova ricorderà le vittime delle alluvioni che colpirono la città nel 2011 e nel 2014.
10,30 - Genova. Auditorium Giuliano Carlini, Area Archeologica dei Giardini Luzzati. Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2025.
10,40 - Genova. piazza della Vittoria. Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.
14 - Genova. Regione Liguria, via Fieschi. Seduta del consiglio regionale.
15 - Genova. Palazzo Tursi, via Garibaldi. Seduta del consiglio comunale.
Programmazione Primocanale
8 - Primomattino
9,30 - Il medico risponde con Giovanni Pratesi, direttore U.O. Clinica Chirurgia vascolare ed endovascolare dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova
18 - Primogiornale
18,15 - Approfondimento
21 - People: storie di chi non si arrende alla disabilità
IL COMMENTO
Salis contro le primarie, sconfessata l'elezione di Schlein a segretaria Pd
E se la Salis va a Roma, che vada, il Pd ora ha Terrile in pista