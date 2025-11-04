L'agenda degli appuntamenti in Liguria di martedì 4 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

9,40 - Genova. Incrocio tra corso Sardegna e corso De Stefanis e successivamente a Borgo Incrociati. Genova ricorderà le vittime delle alluvioni che colpirono la città nel 2011 e nel 2014.

10,30 - Genova. Auditorium Giuliano Carlini, Area Archeologica dei Giardini Luzzati. Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2025.

10,40 - Genova. piazza della Vittoria. Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.

14 - Genova. Regione Liguria, via Fieschi. Seduta del consiglio regionale.

15 - Genova. Palazzo Tursi, via Garibaldi. Seduta del consiglio comunale.

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,30 - Il medico risponde con Giovanni Pratesi, direttore U.O. Clinica Chirurgia vascolare ed endovascolare dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova

10 - Al servizio del pubblico

13 - La finestra sul mondo

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

21 - People: storie di chi non si arrende alla disabilità

